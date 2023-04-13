Ведущий Слава Демин подтвердил отношения экс-участницы группы ВИА Гра Миши Романовой и советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александра Роднянского.

Говорит, Миша приходила к нему вместе с избранником, однако Демин сперва не понял, что они пара, поскольку тот вел себя очень скромно и стоял в стороне.

— Мне очень понравилось, как они смотрели друг на друга. Видно, что это настоящая любовь, — поделился своими наблюдениями Слава.

Добавляет, видятся они не часто, поскольку Роднянский живет в Киеве, а Романова — с мамой и сыном в Германии. Певица часто приезжает в Украину, чтобы провести время с любимым.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Миша Романова закрутила роман с Александром Роднянским-младшим. По информации СМИ, вместе влюбленные уже полтора года.

Сама Миша личность избранника не раскрывает, однако фотографии с ним публикует, правда — его лица на них не видно.

Фото: Миша Романова