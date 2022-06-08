Син кінопродюсера Олександра Роднянського, економіст Олександр, розлучився з російською акторкою Яніною Студіліною.

За словами зірки серіалу Ранетки, останні кілька років спільного життя були нелегкими, оскільки Олександр із ревністю ставився до бажання Яніни працювати та жити в Росії, а не в Європі. Сам він не горів бажанням жити в РФ. Про це акторка розповіла в одному із інтерв’ю росЗМІ.

Каже, через це почала випадати з професії і часто літала до Москви. Згодом вирішила зробити вибір на користь себе і перебралася до рідної країни. Проте на остаточне рішення вплинули останні події – повномасштабна війна в Україні.

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– Останні події остаточно поставили крапку в наших стосунках, мій колишній чоловік обрав життя в Європі. А я вирішила залишитись у Росії. Тут мої батьки, моя робота, мої друзі, – сказала Яніна.

Олександр та Яніна у стосунках із 2008 року. В 2016 році в них народилася донька Анна.

Варто зазначити, що в 2021 році Олександр Роднянський-молодший став членом наглядової ради Ощадбанку як представник держави від президента України.

Фото: Яніна Студіліна