Колишня учасниця гурту ВІА Гра Міша Романова зустрічається з Олександром Роднянським-молодшим – радником президента Володимира Зеленського з економічних питань і сином кінопродюсера Олександра Роднянського.

За інформацією ЗМІ, роман Роднянського та Романової триває вже півтора року.

На Новий рік екс-ВІА Гра похизувалася коштовною каблучкою від коханого.

Зараз дивляться

А згодом присвятила загадковому чоловіку зворушливий пост, зізнавшись, що він – її найкращий подарунок у житті.

– Я готова кричати на весь світ про те, що в мене найкращий коханий у світі. Саме ти радуєш мене день у день, саме ти надаєш мені сил, коли здається, що гірше бути не може. Я ніколи не втомлюся дякувати цьому життю за тебе, тому що ти – мій найкращий подарунок, – написала екс-ВІА Гра.

Розкривати ім’я коханого Міша Романова не поспішає, а на спільних фото приховує його обличчя. Втім підписники здогадалися, хто підкорив серце співачки.

Щастя вам! Дуже знайома зачіска. А ще я думаю, в нього тато відомий режисер.

Рада за вас з Олександром. Це чудова сім’я! Сподіваюся, ви з Мартіном будете щасливі бути з ними!

Дуже знайома особистість! Щастя вам!

Більше того, на одному зі знімків шанувальники впізнали Роднянського за худі.

Влітку 2022 року стало відомо, що Олександр Роднянський розлучився з російською акторкою Яніною Студіліною. Розв’язана Росією повномасштабна війна проти України остаточно поставила крапку у стосунках пари.

Роднянський молодший має 6-річну доньку, тоді як Міша Романова виховує 4-річного сина Мартіна.