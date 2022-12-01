Стриминговая платформа Spotify подвела итоги 2022 года, назвав самых популярных исполнителей, альбомы и подкасты за эти месяцы.

Так, лидером стал Bad Bunny — он уже третий год подряд возглавляет рейтинг среди артистов. Репер собрал более 18,5 млрд прослушиваний песен. К тому же его альбом Un Verano Sin Ti на первом месте среди прослушиваний в 2022 году.

Тейлор Свифт также заслужила первое место — она считается самой популярной артисткой в целом, а также в рейтинге года среди женщин. В 2021 году она также занимала лидерские позиции.

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Ее альбом Midnights занял 4-е место в рейтинге альбомов в США. Также артистка является самым вирусным исполнителем — ее треки чаще всего появляются вместе с контентом в соцсетях.

Дрейк, The Weeknd и BTS вошли в пятерку самых популярных исполнителей в мире на Spotify в 2022 году.

Самой популярной песней Spotify в 2022 году стал хит Гарри Стайлса As It Was — его прослушало более 1,6 миллиарда человек.

Что касается подкастов, то самым популярным шоу Spotify в 2022 году, как и в прошлом году, было Опыт Джо Рогана — оно доступно только в пределах сервиса.

Рейтинги Spotify выглядят следующим образом:

Самые популярные исполнители в мире:

Bad Bunny Тэйлор Свифт Дрейк The Weeknd BTS

Самые популярные песни в мире

As It Was, Гарри Стайлз Heat Waves Glass Animals Stay the Kid Laroi Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone Tití Me Preguntó Bad Bunny

Самые популярные альбомы в мире

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny Harry’s House, Гарри Стайлс Sour, Olivia Rodrigo = (Равные), Эд Ширан Planet Her Doja Cat

Самые вирусные исполнители в мире

Тэйлор Свифт The Weeknd Bad Bunny БТС Лана Дель Рей

Самые популярные тексты песен в мире

Heat Waves Glass Animals Heather Conan Gray I Love You So The Walters Summertime Sadness Лана Дель Рей Somewhere Only We Know Keane

Впрочем, на музыкальном рынке снова ожидается появления тяжелой музыки — Metallica анонсировала выход нового альбома 72 Seasons спустя семь лет после последнего выхода полноценного релиза. В альбом войдут 12 треков.