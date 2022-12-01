Стриминговая платформа Spotify подвела итоги 2022 года, назвав самых популярных исполнителей, альбомы и подкасты за эти месяцы.
Так, лидером стал Bad Bunny — он уже третий год подряд возглавляет рейтинг среди артистов. Репер собрал более 18,5 млрд прослушиваний песен. К тому же его альбом Un Verano Sin Ti на первом месте среди прослушиваний в 2022 году.
Тейлор Свифт также заслужила первое место — она считается самой популярной артисткой в целом, а также в рейтинге года среди женщин. В 2021 году она также занимала лидерские позиции.
Ее альбом Midnights занял 4-е место в рейтинге альбомов в США. Также артистка является самым вирусным исполнителем — ее треки чаще всего появляются вместе с контентом в соцсетях.
Дрейк, The Weeknd и BTS вошли в пятерку самых популярных исполнителей в мире на Spotify в 2022 году.
Самой популярной песней Spotify в 2022 году стал хит Гарри Стайлса As It Was — его прослушало более 1,6 миллиарда человек.
Что касается подкастов, то самым популярным шоу Spotify в 2022 году, как и в прошлом году, было Опыт Джо Рогана — оно доступно только в пределах сервиса.
Рейтинги Spotify выглядят следующим образом:
Самые популярные исполнители в мире:
- Bad Bunny
- Тэйлор Свифт
- Дрейк
- The Weeknd
- BTS
Самые популярные песни в мире
- As It Was, Гарри Стайлз
- Heat Waves Glass Animals
- Stay the Kid Laroi
- Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone
- Tití Me Preguntó Bad Bunny
Самые популярные альбомы в мире
- Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
- Harry’s House, Гарри Стайлс
- Sour, Olivia Rodrigo
- = (Равные), Эд Ширан
- Planet Her Doja Cat
Самые вирусные исполнители в мире
- Тэйлор Свифт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- БТС
- Лана Дель Рей
Самые популярные тексты песен в мире
- Heat Waves Glass Animals
- Heather Conan Gray
- I Love You So The Walters
- Summertime Sadness Лана Дель Рей
- Somewhere Only We Know Keane
Впрочем, на музыкальном рынке снова ожидается появления тяжелой музыки — Metallica анонсировала выход нового альбома 72 Seasons спустя семь лет после последнего выхода полноценного релиза. В альбом войдут 12 треков.