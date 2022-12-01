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Spotify подвел итоги 2022 года: с Тейлор Свифт и Дрейк в топе

1 декабря 2022, 09:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Spotify
Источник: Unsplash

Стриминговая платформа Spotify подвела итоги 2022 года, назвав самых популярных исполнителей, альбомы и подкасты за эти месяцы.

Так, лидером стал Bad Bunny — он уже третий год подряд возглавляет рейтинг среди артистов. Репер собрал более 18,5 млрд прослушиваний песен. К тому же его альбом Un Verano Sin Ti на первом месте среди прослушиваний в 2022 году.

Тейлор Свифт также заслужила первое место — она считается самой популярной артисткой в целом, а также в рейтинге года среди женщин. В 2021 году она также занимала лидерские позиции.

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Ее альбом Midnights занял 4-е место в рейтинге альбомов в США. Также артистка является самым вирусным исполнителем — ее треки чаще всего появляются вместе с контентом в соцсетях.

Дрейк, The Weeknd и BTS вошли в пятерку самых популярных исполнителей в мире на Spotify в 2022 году.

Самой популярной песней Spotify в 2022 году стал хит Гарри Стайлса As It Was — его прослушало более 1,6 миллиарда человек. 

Что касается подкастов, то самым популярным шоу Spotify в 2022 году, как и в прошлом году, было Опыт Джо Рогана — оно доступно только в пределах сервиса.

Рейтинги Spotify выглядят следующим образом:

Самые популярные исполнители в мире:

  1. Bad Bunny
  2. Тэйлор Свифт
  3. Дрейк
  4. The Weeknd
  5. BTS

Самые популярные песни в мире

  1. As It Was, Гарри Стайлз
  2. Heat Waves Glass Animals
  3. Stay the Kid Laroi
  4. Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone
  5. Tití Me Preguntó Bad Bunny

Самые популярные альбомы в мире

  1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
  2. Harry’s House, Гарри Стайлс
  3. Sour, Olivia Rodrigo
  4. = (Равные), Эд Ширан
  5. Planet Her Doja Cat

Самые вирусные исполнители в мире

  1. Тэйлор Свифт
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. БТС
  5. Лана Дель Рей

Самые популярные тексты песен в мире

  1. Heat Waves Glass Animals
  2. Heather Conan Gray
  3. I Love You So The Walters
  4. Summertime Sadness Лана Дель Рей
  5. Somewhere Only We Know Keane

Впрочем, на музыкальном рынке снова ожидается появления тяжелой музыки — Metallica анонсировала выход нового альбома 72 Seasons спустя семь лет после последнего выхода полноценного релиза. В альбом войдут 12 треков.

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