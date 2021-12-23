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Пісня Shape of You встановила рекорд у Spotify: здивувався навіть Ед Ширан

23 Грудня 2021, 18:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ед Ширан
Джерело: Getty Images

Британський співак Ед Ширан встановив рекорд у музичному сервісі Spotify. Його хіт 2017 року Shape of You став першою піснею, яку прослухали понад 3 млрд разів.

– Мою пісню Spotify прослухали 3 млрд разів – це абсолютно безумство. Я пам’ятаю, як ця пісня досягла мільярда, і тоді ще здивувався. Я дуже задоволений рекордом. Спасибі, Spotify, за вашу підтримку протягом багатьох років. Ми чудово провели 10 років разом і, сподіваюся, так буде ще 10 років, – поділився своїми емоціями Ширан.

Пісня Shape of You також протрималася в чарті авторитетного журналу Billboard Hot 100 59 тижнів. На першому місці трек протримався цілих 12 тижнів.

Музичний сервіс Spotify вже підбив підсумки 2021 року для українських користувачів. Так, рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Морґенштерн.

До рейтингу найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.

Також найпопулярнішою піснею виявилася Masked Wolf – Astronaout in ocean.

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Для любителів української музики є чудова новина – у Spotify з’явилася офіційна сторінка України. Кожен бажаючий може оцінити добірки, які включають твори тільки наших артистів.

Теги
Spotify , Ед Ширан
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