Британський співак Ед Ширан встановив рекорд у музичному сервісі Spotify. Його хіт 2017 року Shape of You став першою піснею, яку прослухали понад 3 млрд разів.

– Мою пісню Spotify прослухали 3 млрд разів – це абсолютно безумство. Я пам’ятаю, як ця пісня досягла мільярда, і тоді ще здивувався. Я дуже задоволений рекордом. Спасибі, Spotify, за вашу підтримку протягом багатьох років. Ми чудово провели 10 років разом і, сподіваюся, так буде ще 10 років, – поділився своїми емоціями Ширан.

Пісня Shape of You також протрималася в чарті авторитетного журналу Billboard Hot 100 59 тижнів. На першому місці трек протримався цілих 12 тижнів.

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Музичний сервіс Spotify вже підбив підсумки 2021 року для українських користувачів. Так, рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Морґенштерн.

До рейтингу найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.

Також найпопулярнішою піснею виявилася Masked Wolf – Astronaout in ocean.

Для любителів української музики є чудова новина – у Spotify з’явилася офіційна сторінка України. Кожен бажаючий може оцінити добірки, які включають твори тільки наших артистів.