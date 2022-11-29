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Спустя 7 лет: Metallica анонсировала выход своего нового 12-го альбома

29 ноября 2022, 16:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Metallica
Источник: Depositphotos

Американская метал-группа Metallica анонсировала выход нового альбома 72 Seasons спустя семь лет после последнего выхода полноценного релиза.

72 Seasons станет 12-й пластинкой на счету легендарной группы. В альбом войдут 12 треков, один из которых Metallica уже презентовала, а именно композицию Lux Æterna.

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Общая продолжительность альбома 77 минут. Релиз состоится уже весной — 14 апреля 2023 года.

Продюсерами альбома выступили Грег Фидельман, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. После премьеры альбома коллектив отправится в мировое турне.

Отметим, группа Metallica выступает против войны в Украине. Еще в июне коллектив передал нашей стране $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.

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