Американская метал-группа Metallica анонсировала выход нового альбома 72 Seasons спустя семь лет после последнего выхода полноценного релиза.
72 Seasons станет 12-й пластинкой на счету легендарной группы. В альбом войдут 12 треков, один из которых Metallica уже презентовала, а именно композицию Lux Æterna.
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Общая продолжительность альбома 77 минут. Релиз состоится уже весной — 14 апреля 2023 года.
Продюсерами альбома выступили Грег Фидельман, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. После премьеры альбома коллектив отправится в мировое турне.
Отметим, группа Metallica выступает против войны в Украине. Еще в июне коллектив передал нашей стране $1 млн. В эту суму вошел взнос самих музыкантов — они отдали заработанные $500 тыс.
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