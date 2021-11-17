Близится финал легендарной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Сегодня, 17 ноября, на телеканале СТБ состоится премьера 21 и 22 серий.

Катерина высвобождает Стефана из тюрьмы. Жадан готов на все, чтобы искупить перед ней свою вину. У Назара зарождается роман с Ольгой Родзевич, а невестки Карпа Карповича все также продолжают воевать с Павлиной. Что ждет на героев Крепостной в 21 и 22 сериях — далее в материале.

Главная героиня мелодрамы находится на раздорожье. Чувства говорят одно, однако разум сопротивляется. Ее доверие к Андрею утеряно, но супруг так старается вымолить прощение. На что еще готов пойти Жадан и сможет ли Катерина найти ему оправдание? Быть может, их совместное счастье еще можно вернуть.

Пока Жадан умывает руки от борделей, его договоренность с Яблоневским повисла в воздухе. А все оттого, что польский князь таки смог добраться до дагеротипа. Кто таки изображен с Верой и неужели это не Жадан вонзил нож в грудь молодой панночки?

Жизнь Павлины кардинально меняется. Раньше она готовила панам, а теперь для своей семьи. Однако родичи попались с причудами. Невестки доселе не дают покоя кухарке. Печи заняты, принимать товар не пускают, а с Карпом Карповичем и вовсе стараются рассорить. Зрители узнают, способно ли что-то разрушить их чувства и неужели дети победят в этой борьбе за территорию.

Госпожа Безус не намерена отступать от своего плана. Она — главная прима салона. Ее хотят все, не жалея сотни рублей. Однако не ради денег и славы она туда пошла. Ее главная цель — месть. И теперь она готова пригласить благоверного на закрытый вечер у мадам Макаровой. Поклонники мелодрамы узнают, что ждет Евгения Безуса и какой будет реакция публики, когда мадемуазель Готье снимет маску.

Смотрите сегодня, 17 ноября, 21 и 22 серии легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов в 20.15 на СТБ.

В предыдущих сериях Крепостной господин Безус заключает в тюрьму Стефана. Тайные встречи Ларисы со Львом становятся более невозможными, а Назар становится управляющим в парфюмерной мануфактуре.