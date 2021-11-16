Сьогодні, 16 листопада на телеканалі СТБ о 20.15 відбудеться прем’єра 19 та 20 серій легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

У нових серіях події набувають неймовірного емоційного загострення. Почуття пристрасті, відданості, ненависті, – все в одному флаконі. Що чекає на героїв Кріпостної у 19 та 20 серіях – читайте далі у матеріалі.

Жадан упіймав Яблоневського. Звинуваченого князя ув’язнює пан Безус. За дизертирство і замах на вбивство йому загрожує страта.

Однак у Жадана є вигідна пропозиція для Стефана. Чи повірить йому той, хто багато років жив жагою помсти? І які умови запропонує купець першої гільдії?

Таємні зустрічі Лариси з Левом більше неможливі ― Червінський не може їй пробачити і виганяє Галю, яка сприяла колишній актрисі. Та з поверненням Катерини питання про власність Червінки знову стало відкритим. Своєї згоди на продаж маєтку вона не давала. Проте готова повернути Петрові його дім. Але за яких умов?

Куховарка Павлина йде від Жадана. Змиритися з його вчинками вона не може. Проте податися в Києві їй нема куди. Наважитись увійти в дім Карпа сил вона не знаходить. Тож залишається ночувати на вулиці. На ранок крамар зустрічає свою кохану і пропонує переїхати до нього. Але як діти Карпа відреагують на таку гостю?

Назар стає управителем у парфумерній мануфактурі. Проте справи не йдуть. Робітники не приймають недосвідченого керівника, тому всіляко намагаються вставити йому ціпки в колеса. Як проявить себе Назар? І чи зможе здобути авторитет на новому місці?

Дивіться сьогодні, 16 листопада, 19 та 20 серії мелодрами Кріпосна. Жадана любов о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що в попередніх серія Кріпостної Андрій Жадан дістався до готелю в Чернігові, через що виявився близько до Катерини.

Жадан продає свої борделі, обіцяє віддати Безусу заклад Макарової ― за голову Стефана. Катерина тікає до Червінки і дізнається приголомшливі новини від місцевих жителів.