Дружина вокаліста Романа Сасанчина 24-річна Іванна, яка раніше повідомила про розставання пари, спростувала факт їхнього розлучення.

За словами дівчини, у них із Романом стався серйозний конфлікт, у якому винні обоє. Проте розлучатися Роман та Іванна не збираються – заради доньки вони готові йти на поступки.

– Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це ще можна виправити. Я молюся Богові. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити все, що є зараз. І ми впораємося з цим, – повідомила дівчина в Instagram.

Роман Сасанчин та Іванна познайомилися у 2020 році. У грудні 2021 року пара одружилася. Того ж місяця у Романа та Іванни народилася дочка Елізабет.

Через чотири місяці після шлюбу дружина Сасанчина повідомила, що вони з Ромою більше не сім’я. Кмітливі підписники помітили, що після цього пара навіть відписалася одне від одного в Instagram.