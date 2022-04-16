Жена вокалиста Романа Сасанчина 24-летняя Иванна, которая ранее сообщила о расставании пары, опровергла факт их развода.

По словам девушки, у них с Романом произошел серьезный конфликт, в котором виноваты оба. Однако разводиться Роман и Иванна не собираются — ради дочери они готовы идти на уступки.

— Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим, — сообщила девушка в Instagram.

Роман Сасанчин и Иванна познакомились в 2020 году. В декабре 2021 года пара поженилась. В том же месяце у Романа и Иванны родилась дочь Элизабет.

Спустя четыре месяца после брака жена Сасанчина сообщила, что они с Ромой больше не семья. Наблюдательные подписчики заметили, что после этого пара даже отписалась друг от друга в Instagram.