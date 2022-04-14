20-річний вокаліст Роман Сасанчин розлучився з дружиною Іванною після чотирьох місяців шлюбу.

Про розлучення повідомила 24-річна дружина співака в Instagram.

– Ми більше не сім’я! А все почалося більш як місяць тому. Сумно, але вірю, згодом переболить, – написала дівчина.

Сам Роман поки ніяк не прокоментував цю заяву.

Примітно, що Роман та Іванна вже відписалися один від одного в соціальній мережі.

Пара познайомилася у 2020 році та згодом почала разом жити. На початку грудня 2021 року Роман та Іванна одружилися.

Того ж місяця Роман Сасанчин став батьком – Іванна подарувала йому доньку Елізабет.