Відомий американський музикант та актор Джаред Лето підтримав українців на тлі вторгнення Росії. Так, співак опублікував фотографію з українським прапором в Instagram, а також висловив підтримку нашій країні.

– Моїм друзям та сім’ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будьте обережні і залишайтеся в безпеці наскільки це можливо. Відправляю свої думки вам і вашим близьким у цей хаотичний час. Я сподіваюся, що мир переможе і зрештою буде знайдено ненасильницькі рішення, – повідомив музикант.

Це не перше висловлювання Джареда щодо агресії з боку Росії на Україну. Ще 25 лютого в Instagram-stories виконавець опублікував фото, на якому постав зі своїми українськими друзями.

Раніше до заяв співака приєдналися й інші світові знаменитості – фронтмен гурту The Rolling Stones Мік Джаггер та один із засновників легендарної The Beatles Пол Маккартні.

Джаггер розмістив у Facebook публікацію з прапором України, а також прикріпив посилання, як допомогти Україні. Пол Маккартні також поділився фото з нашим державним символом і висловив підтримку та любов українцям.