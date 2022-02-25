Американський рок-музикант та актор Джаред Лето висловився про війну в Україні.

В Instagram-stories виконавець опублікував фото, на якому постав зі своїми українськими друзями.

– Моє серце розривається через те, що цей конфлікт розрісся до такого руйнівного масштабу. Будь ласка, будьте обережні та залишайтеся в безпеці, наскільки це можливо. Відправляю думки про вас і ваших близьких у цей хаотичний та руйнівний час, – написав він під фото.

Джаред Лето зазначив, що сподівається, що мир переможе і, зрештою, буде знайдено ненасильницькі та адекватні рішення.

Раніше про війну в Україні висловилася голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Зірка сказала, що вона молиться за нашу країну разом із рештою світу.

Також акторка сказала, що зробить усе можливе, щоб забезпечити захист та основні права людини – біженців.

Підтримала Україну й американська співачка Шер. На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост і назвала президента Росії Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.

Також розкритикував дії президента РФ Стівен Кінг за атаку на Україну. Американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.