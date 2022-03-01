Світові зірки продовжують підтримувати Україну в тяжкі часи. Фронтмент гурту The Rolling Stones Мік Джаггер та один із засновників легендарної The Beatles Пол Маккартні опублікували відповідні заяви в Facebook.

Так, Мік Джаггер у своєму акаунті розмістив фото нашого державного прапора, а також прикріпив посилання, як допомогти Україні.

Пол Маккартні також поділився фото з нашим державним символом. У кадрі він стоїть на сцені перед українськими глядачами та тримає в руках прапор.

– Згадую, як грали для наших друзів на Майдані Незалежності в 2008 році та думаю про них у ці скрутні часи. Ми надсилаємо вам нашу любов і підтримку, – написав Пол Маккартні.

24 лютого Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. У різних містах нашої країни відбуваються бойові дії, а також страждають мирні жителі. Наші ЗСУ дають гідну відсіч російським окупантам.

Україну підтримує весь світ, а також всесвітньо відомі люди. Вони закликають президента РФ зупинити війну, а росіян просять не мовчати.

Серед зірок, які виступили за підтримку нашої країни, – Мадонна, Джим Керрі, Шер, Гейден Панеттьєрі, Девід Лінч, Джаред Лето, Стівен Кінг та багато інших.

28 лютого на врученні премії Гільдії кіноакторів SAG awards актор Брайан Кокс попросив колег у Росії не залишатися осторонь та висловив солідарність із Україною.