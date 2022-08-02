Сестра Ембер Герд розповіла своєму босу, ​​що зірка Аквамена відрізала Джонні Деппу палець, коли жбурнула в нього пляшкою горілки. Про це свідчать оприлюднені сторінки документів.

У паперах розкриваються свідчення Дженіфер Гауелл – колишньої подруги і начальниці сестри Герд Вітні Енрікес, у яких йдеться про інцидент із пальцем.

Гауелл згадує, як сестра Ембер кричала в офісі: Вона відрізала йому палець. Інцидент стався у 2015 році в Австралії. Тоді Депп знімався у п’ятій частині фільму Пірати Карибського моря.

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Нагадаємо, Герд заперечувала свою причетність до травми Джонні. Актор зі свого боку теж збрехав у суді про те, як він її дістав.

Раніше ми писали, що Ембер Герд пожертвувала будинком, щоб розплатитися з Джонні Деппом. Акторка продає своє житло в Каліфорнії, щоб виплатити актору компенсацію у розмірі $8 млн у справі про наклеп.