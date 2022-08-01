Актриса Ембер Герд продає свій улюблений будинок у Каліфорнії, щоб виплатити Джонні Деппу компенсацію у розмірі $8 млн по справі про наклеп. Судові документи показали, що Герд могла отримати $16 млн від актора під час розлучення.

Однак тоді актриса відмовилася від грошей, і почала судитися із Деппом. Тепер Ембер збирає гроші за допомогою власного майна – у продаж піде будинок у каліфорнійській пустелі вартістю близько $1 млн – у 2019 році актриса придбала його вдвічі дешевше.

Наближені до Герд інсайдери заявляють, що зірка має кошти, щоб виплатити Деппу компенсацію в будь-який час. І вона могла б мати більше грошей, якби не відмовилася від $16 млн зароблених Деппом у фільмі Пірати Карибського моря 5. Тоді гроші вважалися загальними, оскільки знімання проходили ще до розлучення.

Зараз дивляться

Судові розгляди колишньої пари на цьому не закінчилися – наприкінці липня Депп та Герд подали на апеляцію, щоб знову зустрітися у суді. Актриса раніше заявляла, що й надалі боротиметься за правду, і справа не в грошах. Джонні вирішив не відставати, і показово захотів позбутися обов’язкової виплати у розмірі $2 млн своїй колишній дружині.