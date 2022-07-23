Джонні Депп та Ембер Герд подали апеляції до суду. Акторка хоче оскаржити вирок у справі про наклеп проти Деппа, а Джонні хоче скасувати рішення суду про виплату $2 млн своїй колишній дружині.

Актор заявив про своє рішення менш як через день після подання апеляції від Ембер. Це показовий жест з боку зірки Піратів Карибського моря. Джонні не хоче виплачувати $2 млн акторці за позовом, поданим у 2019 році. Тоді Герд хотіла отримати $100 млн. Після цього Депп подав до суду на Ембер, і вимагав від неї $50 млн.

Після тривалих розглядів, на початку липня Джонні виграв справу проти Герд – вона повинна йому виплатити $15 млн, але потім суму скоротили до $10 млн. Своєю чергою, Депп повинен виплатити колишній дружині $2 млн.

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Раніше Джонні повідомляв, що готовий вибачити ті $8 млн, якщо вона відмовиться від апеляції. Втім, зірка Аквамена не захотіла відмовлятися від своїх слів – вона заявляла, що боротиметься до кінця, оскільки вважає себе правою незалежно від рішення суду.

І якщо Джонні Депп знову повертається у світ кіно завдяки ролі у продовженні франшизи Пірати Карибського моря, то в Ембер справи не дуже добрі. Ще в червні стало відомо, що акторка не має грошей, щоб виплатити борг колишньому чоловікові.