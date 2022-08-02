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Персони

Всплыли документы: сестра Херд заявила, что актриса отрезала Деппу палец

2 августа 2022, 09:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Всплыли документы: сестра Херд заявила, что актриса отрезала Деппу палец
Источник: Dreamstime

Сестра Эмбер Херд рассказала своему боссу, что звезда Аквамена отрезала Джонни Деппу палец, когда швырнула в него бутылкой водки. Об этом свидетельствуют обнародованные страницы документов.

В бумагах раскрываются показания Дженнифер Хауэлл — бывшей подруги и начальницы сестры Херд Уитни Энрикес, в которых говорится об инциденте с пальцем.

Хауэлл вспоминает, как сестра Эмбер кричала в офисе: Она отрезала ему палец. Инцидент случился в 2015 году в Австралии. Тогда Депп снимался в пятой части фильма Пираты Карибского моря.

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Напомним, ранее Херд отрицала свою причастность к травме Джонни. Актер, в свою очередь, тоже солгал в суде о том, как он ее получил.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд пожертвовала домом, чтобы расплатиться с Джонни Деппом. Актриса продает свое жилище в Калифорнии, чтобы выплатить актеру компенсацию в размере $8 млн по делу о клевете.

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Источник
Daily Mail
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Джонні Депп Ембер Херд
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