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Співали та обіймалися: Настя Каменських і Потап розвіяли чутки про розлучення

28 Грудня 2022, 12:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап и Настя Каменських
Джерело: Потап

Співачка Настя Каменських і музичний продюсер Потап розвіяли чутки про своє розлучення. Подружжя з’явилося разом на вечірці у подруги, бізнесвумен Христини Хроновської.

Так, в Instagram-stories Христина поділилася відео, на якому Потап і Настя разом співають Червону руту. При цьому співачка обіймала чоловіка і передавала йому мікрофон.

Потап и Настя Каменських

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– Настя, ці твої душевні пісні, – написала Хроновська під відео.

Варто зазначити, що вечірка була в українському стилі, оскільки гості в традиційних шатах. Каменських, наприклад, одягла укорочену вишиванку і штани на високій талії, Потап віддав перевагу total black.

Чутки про розлучення Потапа і Насті ходять вже кілька місяців. Так, подружжя перестало виходити разом у світ, а також публікувати спільні фотографії та відео в соціальних мережах, що раніше робили регулярно. Це насторожило шанувальників, тому багато хто став припускати, що в особистому житті артистів тріщина.

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Настя Каменських Потап Розлучення
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