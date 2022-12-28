Співачка Настя Каменських і музичний продюсер Потап розвіяли чутки про своє розлучення. Подружжя з’явилося разом на вечірці у подруги, бізнесвумен Христини Хроновської.

Так, в Instagram-stories Христина поділилася відео, на якому Потап і Настя разом співають Червону руту. При цьому співачка обіймала чоловіка і передавала йому мікрофон.

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– Настя, ці твої душевні пісні, – написала Хроновська під відео.

Варто зазначити, що вечірка була в українському стилі, оскільки гості в традиційних шатах. Каменських, наприклад, одягла укорочену вишиванку і штани на високій талії, Потап віддав перевагу total black.

Чутки про розлучення Потапа і Насті ходять вже кілька місяців. Так, подружжя перестало виходити разом у світ, а також публікувати спільні фотографії та відео в соціальних мережах, що раніше робили регулярно. Це насторожило шанувальників, тому багато хто став припускати, що в особистому житті артистів тріщина.