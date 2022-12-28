Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Пели и обнимались: Настя Каменских и Потап развеяли слухи о разводе

28 декабря 2022, 12:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап и Настя Каменських
Источник: Потап

Певица Настя Каменских и музыкальный продюсер Потап развеяли слухи о своем разводе. Супруги появились вместе на вечеринке у подруги, бизнесвумен Кристины Хроновской.

Так, в Instagram-stories Кристина поделилась видео, на котором Потап и Настя вместе поют Червону руту. При этом певица обнимала супруга и передавала ему микрофон.

Потап и Настя Каменських

Сейчас смотрят

— Настя, эти твои душевные песни, — написала Хроновская под видео.

Стоит отметить, что вечеринка была в украинском стиле, поскольку гости в традиционных одеяниях. Каменских, например, надела укороченную вышиванку и штаны на высокой талии, Потап отдал предпочтение total black.

Слухи о разводе Потапа и Насти ходят уже несколько месяцев. Так, супруги перестали выходить вместе в свет, а также публиковать совместные фотографии и видео в социальных сетях, что ранее делали регулярно. Это насторожило поклонников, поэтому многие из них стали предполагать, что в личной жизни артистов трещина.

Читайте также:
Пели и обнимались: Настя Каменских и Потап развеяли слухи о разводеЗаработка нет: Каменских об отношениях с Потапом во время войны

Теги
Настя Каменских Потап Розлучення
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь