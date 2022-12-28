Певица Настя Каменских и музыкальный продюсер Потап развеяли слухи о своем разводе. Супруги появились вместе на вечеринке у подруги, бизнесвумен Кристины Хроновской.

Так, в Instagram-stories Кристина поделилась видео, на котором Потап и Настя вместе поют Червону руту. При этом певица обнимала супруга и передавала ему микрофон.

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— Настя, эти твои душевные песни, — написала Хроновская под видео.

Стоит отметить, что вечеринка была в украинском стиле, поскольку гости в традиционных одеяниях. Каменских, например, надела укороченную вышиванку и штаны на высокой талии, Потап отдал предпочтение total black.

Слухи о разводе Потапа и Насти ходят уже несколько месяцев. Так, супруги перестали выходить вместе в свет, а также публиковать совместные фотографии и видео в социальных сетях, что ранее делали регулярно. Это насторожило поклонников, поэтому многие из них стали предполагать, что в личной жизни артистов трещина.