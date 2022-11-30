Користувачі мережі активно обговорюють можливе розлучення музичного продюсера Потапа і співачки Насті Каменських. Все через неоднозначний пост музиканта в Instagram.
Нещодавно Каменських презентувала пісню Мама-зима. Потап відреагував на прем’єру виконавиці, оприлюднивши селфі, на якому постав сам.
– Мама-зима. У неї були на нас свої плани, – залишив неоднозначний підпис Потап, прикріпивши посилання на Настю.
Шанувальники кинулися шукати в словах продюсера підступ і висловили свої припущення.
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Також вони звернули увагу на те, що у подружжя давно немає спільних фото і відео, яких було безліч ще до повномасштабної війни і спочатку її.
- Дуже сподіваюся, що про розлучення з Настею – просто чутки.
- Щось у них там не так. Їх разом не видно, дуже шкода.
- Чому у вас із Настею немає спільних фото? Напевно розлучилися.
- Тільки не підтверджуйте чуток про ваш розлучення. Ви такі чудові.
- Ви розлучилися?
- Спільних фото давно немає. Якісь всі сумні. – Пишуть користувачі мережі.