Користувачі мережі активно обговорюють можливе розлучення музичного продюсера Потапа і співачки Насті Каменських. Все через неоднозначний пост музиканта в Instagram.

Нещодавно Каменських презентувала пісню Мама-зима. Потап відреагував на прем’єру виконавиці, оприлюднивши селфі, на якому постав сам.

– Мама-зима. У неї були на нас свої плани, – залишив неоднозначний підпис Потап, прикріпивши посилання на Настю.

Шанувальники кинулися шукати в словах продюсера підступ і висловили свої припущення.

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Також вони звернули увагу на те, що у подружжя давно немає спільних фото і відео, яких було безліч ще до повномасштабної війни і спочатку її.