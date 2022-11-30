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Сподіваюся, що це просто чутки. У мережі обговорюють ймовірне розлучення Потапа і Насті

30 Листопада 2022, 15:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменских и Потап
Джерело: Настя Каменських

Користувачі мережі активно обговорюють можливе розлучення музичного продюсера Потапа і співачки Насті Каменських. Все через неоднозначний пост музиканта в Instagram.

Нещодавно Каменських презентувала пісню Мама-зима. Потап відреагував на прем’єру виконавиці, оприлюднивши селфі, на якому постав сам.

– Мама-зима. У неї були на нас свої плани, – залишив неоднозначний підпис Потап, прикріпивши посилання на Настю.

Шанувальники кинулися шукати в словах продюсера підступ і висловили свої припущення.

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Також вони звернули увагу на те, що у подружжя давно немає спільних фото і відео, яких було безліч ще до повномасштабної війни і спочатку її.

  • Дуже сподіваюся, що про розлучення з Настею – просто чутки.
  • Щось у них там не так. Їх разом не видно, дуже шкода.
  • Чому у вас із Настею немає спільних фото? Напевно розлучилися.
  • Тільки не підтверджуйте чуток про ваш розлучення. Ви такі чудові.
  • Ви розлучилися?
  • Спільних фото давно немає. Якісь всі сумні. – Пишуть користувачі мережі.
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Настя Каменських Потап Розлучення
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