У фіналі Євробачення 2022 на сцені у Турині свій номер продемонстрував представник Румунії. Співак WRS виступив з піснею Llámame (Зателефонуй мені).

WRS – Llámame

Бітмейкер WRS почав свою мистецьку кар’єру як танцівник. Він виступає на сцені з румунськими поп-іконами, такими як Інна, Антонія та Carla’s Dreams. Також артист брав участь у таких шоу як Romania’s Got Talent, The Voice of Romania.

У січні 2020 року він підписав контракт з Global Records і започаткував музичний електропоп проєкт під сценічним ім’ям WRS. Загалом румунський виконавець випустив 10 синглів, 3 колаборації та зараз працює над своїм майбутнім дебютним EP Mandala.

Зазначимо, що зараз у Турині проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Україну на заході представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.