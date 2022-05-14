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Певец из Румынии устроил эпатажные танцы в коже на сцене Евровидения 2022

15 мая 2022, 00:51
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Певец из Румынии устроил эпатажные танцы в коже на сцене Евровидения 2022

В финале Евровидения 2022 на сцене в Турине свой номер продемонстрировал представитель Румынии. Певец WRS выступил с песней Llámame (Позвони мне).

WRS – Llámame

Битмейкер WRS начал свою карьеру как танцовщик. Он выступает на сцене с румынскими поп-иконами, такими как Инна, Антония и Carla’s Dreams. Также артист участвовал в таких шоу, как Romania’s Got Talent, The Voice of Romania.

В январе 2020 года он подписал контракт с Global Records и начал музыкальный электро-поп проект под сценическим именем WRS. В общем, румынский исполнитель выпустил 10 синглов, 3 коллаборации и сейчас работает над своим будущим дебютным EP Mandala.

Отметим, что в Турине проходит финал международного песенного конкурса Евровидение 2022. Украину на мероприятии представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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Теги
Евровидение, Румунія
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