У фіналі Євробачення 2022 у Турині виступила співачка Роза Лінн, яка представляє Вірменію. Артистка виконала трек Snap.

Крім співу, 21-річна Роза самостійно пише пісні. Через музику дівчину хоче показати свій внутрішній світ.

– З боку здавалося, що всі шанси проти мене — невідомої дівчини з маленького містечка у Вірменії. Але сила прояву є реальною, коли вона поєднується з важкою працею і завзятістю. Я рада дозволити людям поринути у мій внутрішній світ через мою музику, – сказала співачка про свою творчість.