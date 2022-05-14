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Співачка з Вірменії влаштувала домашню атмосферу на сцені Євробачення

15 Травня 2022, 01:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Співачка з Вірменії влаштувала домашню атмосферу на сцені Євробачення

У фіналі Євробачення 2022 у Турині виступила співачка Роза Лінн, яка представляє Вірменію. Артистка виконала трек Snap.

Rosa Linn – Snap

Крім співу, 21-річна Роза самостійно пише пісні. Через музику дівчину хоче показати свій внутрішній світ.

– З боку здавалося, що всі шанси проти мене — невідомої дівчини з маленького містечка у Вірменії. Але сила прояву є реальною, коли вона поєднується з важкою працею і завзятістю. Я рада дозволити людям поринути у мій внутрішній світ через мою музику, – сказала співачка про свою творчість.

Зазначимо, що зараз у Турині проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Україну на заході представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. 

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Євробачення, Вірменія
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