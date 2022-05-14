В финале Евровидения 2022 в Турине выступила певица Роза Линн, которая представляет Армению. Артистка исполнила трек Snap.

Помимо пения, 21-летняя Роза самостоятельно пишет песни. С помощью музыки девушка хочет показать свой внутренний мир.

– Со стороны казалось, что все шансы против меня – неизвестной девушки из маленького городка в Армении. Но сила проявления является реальной, когда она сочетается с тяжелым трудом и упорством. Я рада позволить людям погрузиться в мой внутренний мир из-за моей музыки, — сказала певица о своем творчестве.