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Певица из Армении устроила домашнюю атмосферу на сцене Евровидения

15 мая 2022, 01:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Певица из Армении устроила домашнюю атмосферу на сцене Евровидения

В финале Евровидения 2022 в Турине выступила певица Роза Линн, которая представляет Армению. Артистка исполнила трек Snap.

Rosa Linn – Snap

Помимо пения, 21-летняя Роза самостоятельно пишет песни. С помощью музыки девушка хочет показать свой внутренний мир.

– Со стороны казалось, что все шансы против меня – неизвестной девушки из маленького городка в Армении. Но сила проявления является реальной, когда она сочетается с тяжелым трудом и упорством. Я рада позволить людям погрузиться в мой внутренний мир из-за моей музыки, — сказала певица о своем творчестве.

Отметим, что сейчас в Турине проходит финал международного песенного конкурса Евровидения 2022. Украину на мероприятии представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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Теги
Евровидение, Армения
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