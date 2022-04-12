Відома американська співачка Шер закликала надати Україні потрібне озброєння для захисту своєї території. Про це зірка заявила на своїй сторінці у Twitter.

Вона додала, що зараз Україна захищає не лише своїх громадян від Росії, а й усю Європу.

– Україна друга за розмірами країна в Європі після Росії. Вона межує із сімома країнами, і це єдине, що зараз перебуває між російською агресією та Європою. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною технікою для захисту, то можемо пошкодувати про це, оскільки РФ захоче зламати Європу, – заявила співачка.

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Раніше 75-річна знаменитість вже неодноразово підтримувала нашу країну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Шер активно критикувала Путіна, називаючи його деспотом, мета якого – повернути СРСР. Вона також вважає те, що відбувається в нашій країні, як пряму загрозу існування Європи, оскільки Росія бачить у цій війні свій шанс піти далі за українські кордони.

Ще у березні співачка заявила, що готова прийняти українських біженців у себе вдома. Шер пообіцяла, що про гостей з нашої країни подбають, і вони будуть у безпеці.