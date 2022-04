Відома американська співачка Шер закликала надати Україні потрібне озброєння для захисту своєї території. Про це зірка заявила на своїй сторінці у Twitter.

Вона додала, що зараз Україна захищає не лише своїх громадян від Росії, а й усю Європу.

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT.

— Cher (@cher) April 12, 2022