Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Співачка Шер закликала світ озброїти Україну: Росія хоче зламати і Європу

12 Квітня 2022, 17:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Шер
Джерело: Getty Images

Відома американська співачка Шер закликала надати Україні потрібне озброєння для захисту своєї території. Про це зірка заявила на своїй сторінці у Twitter.

Вона додала, що зараз Україна захищає не лише своїх громадян від Росії, а й усю Європу.

– Україна друга за розмірами країна в Європі після Росії. Вона межує із сімома країнами, і це єдине, що зараз перебуває між російською агресією та Європою. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною технікою для захисту, то можемо пошкодувати про це, оскільки РФ захоче зламати Європу, – заявила співачка.

Раніше 75-річна знаменитість вже неодноразово підтримувала нашу країну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Шер активно критикувала Путіна, називаючи його деспотом, мета якого – повернути СРСР. Вона також вважає те, що відбувається в нашій країні, як пряму загрозу існування Європи, оскільки Росія бачить у цій війні свій шанс піти далі за українські кордони.

Ще у березні співачка заявила, що готова прийняти українських біженців у себе вдома. Шер пообіцяла, що про гостей з нашої країни подбають, і вони будуть у безпеці.

Читайте також:
Співачка Шер закликала світ озброїти Україну: Росія хоче зламати і ЄвропуСпівачка Шер хоче прийняти українських біженців у своєму домі

Теги
Війна в Україні , Шер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь