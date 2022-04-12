Известная американская певица Шер призвала предоставить Украине необходимое вооружение для защиты своей территории. Об этом звезда заявила на своей странице в Twitter.

Она добавила, что сейчас Украина защищает не только своих граждан от России, но и всю Европу.

— Украина вторая по размерам страна в Европе после России. Она граничит с семью странами, и это единственное, что сейчас находится между российской агрессией и Европой. Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой техникой для защиты, то можем пожалеть об этом, так как РФ захочет сломать и Европу, – заявила певица.

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Ранее 75-летняя знаменитость уже неоднократно поддерживала нашу страну на фоне широкомасштабного вторжения России 24 февраля.

Шер активно критиковала Путина, называя его деспотом, цель которого — вернуть СССР. Она также считает происходящее в нашей стране как прямую угрозу существования Европы, поскольку Россия видит в этой войне свой шанс пойти дальше украинских границ.

Еще в марте певица заявила, что готова принять украинских беженцев у себя дома. Шер пообещала, что о гостях из нашей страны позаботятся, и они будут в безопасности.