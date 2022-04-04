Солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко виступила перед грою 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А між Ювентусом та Інтером. Разом із італійською співачкою Гаєю вона виконала пісню Джона Леннона Imagine.

Мета виконання цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією – вкотре привернути увагу всього світу до війни в Україні.

Вийшовши на середину стадіону, виконавиці стали одна навпроти одної і взялися за руки перед футбольними командами. Під час виступу світло на арені згасло, а вболівальники увімкнули ліхтарики своїх смартфонів. На таблі з’явилося слово Мир.

– Наша сила – в єдності! Дякуємо всім за неймовірну підтримку! Разом переможемо! – написали в Instagram Go-A.

Наразі всі цивілізовані країни виступають за мир в Україні. Зірки українського шоу-бізнесу та всесвітньо відомі люди роблять усе, щоб розповісти правду про війну, яку розв’язала Росія.

Хтось займається благодійністю, хтось пише вірші, пісні, а хтось взагалі став на захист нашої країни. Так, зірка показів Givenchy, Hugo Boss, Prada та Lacoste – Лев Улесов пішов служити на передову.

Уже 25 лютого він пішов із батьком у військкомат і заступив на службу бойовим медиком.