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Не зміг дивитися, як знищують Україну: модель Prada і Lacoste пішов на передову

2 Квітня 2022, 19:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Не зміг дивитися, як знищують Україну: модель Prada і Lacoste пішов на передову

Зірка показів Givenchy, Hugo Boss, Prada і Lacoste – 21-річний Лев Улєсов пішов служити на передову. Дизайнерські костюми він із легкістю змінив на однострій.

Лев згадує, речі зібрав, щойно почалася війна. Вже 25-го лютого хлопець пішов із батьком до військкомату та заступив на службу бойовим медиком.

– Я виконую свій обов’язок як громадянина країни та як люблячого сина своєї сім’ї. Я не зміг стояти осторонь і дивитись, як нашу країну знищують. Це не було вибором між життям і смертю, я просто вчинив так, як вважав за потрібне, – зізнається хлопець.

Ми воюємо за країну та за людей, яких ми любимо. Якщо не ми, то хто захищатиме дружин, дітей і країну, сім’ю?

Лев Улєсов уже будує плани на час після нашої перемоги. Полишати модельну кар’єру хлопець не збирається, хоча думає взяти невелику паузу.

– Після перемоги хочу відкрити свій бар! Можливо продовжу модельну кар’єру, але через якийсь час. Розумію, що провів недостатньо часу з родиною і потрібно заново переосмислити всі цінності, – пояснює Лев.

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Війна в Україні
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