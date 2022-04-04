Солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко выступила перед игрой 31-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии А между Ювентусом и Интером. Вместе с итальянской певицей Гаей они исполнили песню Джона Леннона Imagine.

Цель исполнения этой песни перед многомиллионной аудиторией — в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине.

Выйдя на середину стадиона исполнительницы стали друг напротив друга и взялись за руки перед футбольными командами. Во время выступления свет на арене погас, а болельщики зажгли экраны своих смартфонов. На табле появилось слово Мир.

— Наша сила – в единстве! Спасибо всем за невероятную поддержку! Вместе победим! — написали в Instagram Go-A.

Сейчас все цивилизованные страны выступают за мир в Украине. Звезды украинского шоу-бизнеса и всемирно известные люди делают все, чтобы рассказать правду о войне, которую развязала Россия.

Кто-то занимается благотворительностью, кто-то пишет стихи, песни, а кто-то и вовсе стал на защиту нашей страны. Так, звезда показов Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste – Лев Улесов пошел служить на передовую.

Уже 25 февраля он пошел с отцом в военкомат и заступил на службу боевым медиком.