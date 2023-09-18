Український артист Макс Барських розповів про найбільший гонорар за свій виступ. Співак зізнався, що сума була тризначною, і це був виступ на Новий Рік.

Так, музикант заявив, що його звичайний гонорар за виступ – близько $50 тис., але ціна може бути як більшою, так і меншою.

– Усе залежить від місця, часу тощо – це якщо говорити про корпоративи, – додав Барських в інтерв’ю Євгену Фешаку.

Утім, це далеко не межа для музиканта в плані заробітку – були виступи, які оплачувалися щедріше, але вони часто організовувалися на великі свята.

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– Найбільш насиченими були корпоративи на Новий Рік, тому що це був прайм-тайм. Я гадаю, що рекордом був заробіток близько $100 тис. за один раз, – додав Макс.

Нагадаємо, що раніше український продюсер Ясинський розповів, скільки Барських заробляв до війни. Як виявилося, за виступ артиста довелося платити близько $50 тис., і таких виступів він міг робити по 10 на місяць. Продюсер заявив, що Макс є партнером українського кліпмейкера Алана Бадоєва і має вплив на творчість.