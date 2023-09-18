Украинский артист Макс Барских рассказал о самом большой гонораре за свое выступление. Певец признался, что сумма была трехзначной, и это было выступление на Новый Год.

Так, музыкант заявил, что его обычный гонорар за выступление — около $50 тыс., но цена может быть как большей, так и меньшей.

— Все зависит от места, времени и так далее — это если говорить о корпоративах, — добавил Барских в интервью Евгению Фешаку.

Впрочем, это далеко не предел для музыканта в плане заработка — были выступления, которые оплачивались более щедро, но они зачастую организовывались на большие праздники.

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— Самыми насыщенными были корпоративы на Новый Год, потому что это был прайм-тайм. Я думаю, что рекордом был заработок около $100 тыс. за раз, — добавил Макс.

Напомним, что ранее украинский продюсер Ясинский рассказал, сколько Барских зарабатывал до войны. Как оказалось, за выступление артиста пришлось платить около $50 тыс., и таких выступлений он мог делать по 10 на месяц. Продюсер заявил, что Макс является партнером украинского клипмейкера Алана Бадоева и имеет влияние на творчество.