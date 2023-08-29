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Мільйони доларів: Ясинський сказав, скільки Барських заробляв до війни

29 Серпня 2023, 11:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Михаил Ясинский о заработке Макса Барских

Продюсер і засновник Secret Service EA Михайло Ясинський розповів, скільки заробляв співак Макс Барських до початку повномасштабної війни.

Каже, гонорар артиста становив $50 тис., працювати він міг мінімум 10 разів на місяць.

– 10 разів по $50 тис. — це $500 тис. І це просто якийсь космос, – сказав Ясинський.

Додає, Макс Барських як проєкт окупився вже давно і дуже серйозно. Зараз він партнер режисера і продюсера Алана Бадоєва за цим проєктом.

– У нас є стратегія. Ну, ми працюємо більш тактично. Тут і зараз. Планувати нічого не можемо. У нас немає даних, щоб прогнозувати наше майбутнє. Є фонди, які допомагають зараз реалізовувати творчі плани… Максим уже повноцінний партнер Алана. Раніше це була людина на контракті, зараз його рішення в пріоритеті, – поділився Михайло.

Раніше Ясинський також розповідав, скільки артисти заробляють під час війни. За його словами, дохід зірок впав у 10-15 разів порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Макс Барських
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