Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про фінансові проблеми у родині. Зірка заявила, що через це зараз вона зі своєю донькою мешкає не в Україні.

В одному з останніх інтерв’ю артистка заявила, що українські зірки з початку повномасштабного вторгнення Росії не мають заробітку. І хоча Тоня мріє повернутися до України, зараз вона проживає у Великій Британії, де спонсори надали їй житло. До цього співачка проживала в Португалії, але вивчати мову було дуже складно.

– Заробітку немає. Мене часто питають, чому я за кордоном. Я кажу їм уявити, що у нас у сім’ї троє артистів, які не мають роботи. А за комуналку треба платити, як і їсти. Це просто виживання. Я поїхала до Великої Британії, маю допомогу. У нас з Арсеном немає бізнесу – ми всі гроші вкладали у наші пісні та бізнес. Як бути далі – не знаю, – зізналася Матвієнко.

Не лише у Тоні проблеми з роботою серед зірок – раніше Полякова заявила, що сама годує двох дітей, доки чоловік у ТРО захищає нашу країну. Артистка навіть думала відкрити свій бізнес та відкрити кіоск, але це не її ремесло.

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