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Сьогодні розумієш цінність кожної хвилини: Федишин показала рідкісне фото з батьками

1 Жовтня 2022, 11:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сьогодні розумієш цінність кожної хвилини: Федишин показала рідкісне фото з батьками
Джерело: Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин показала рідкісне фото зі своїми батьками. Знімок вона оприлюднила на честь дня народження мами.

Артистка зазначила, що дуже любить їх і побажала міцного здоров’я, миру і перемоги України в повномасштабній війні з РФ.

– Сьогодні серед усіх важких новин, коли, як ніколи розумієш цінність кожної хвилини, хочу вкотре сказати, що люблю тебе і тата дуже сильно, – написала під кадром в Instagram Федишин.

Підписники приєдналися до привітання, побажавши жінці всього найкращого.

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Зазначимо, сама артистка наразі бере активну участь у благодійних концертах. Нещодавно Федишин сказала, скільки грошей для ЗСУ зібрала в Лісабоні, а також на що саме витратять виручені кошти.

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Ірина Федишин Батьки
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