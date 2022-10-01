Певица Ирина Федишин показала редкое фото со своими родителями. Снимок она обнародовала в честь дня рождения мамы.

Артистка отметила, что очень любит их и пожелала крепкого здоровья, мира и победы Украины в полномасштабной войне с РФ.

— Сегодня среди всех тяжелых новостей, когда, как никогда понимаешь ценность каждой минуты, хочу в который раз сказать, что люблю тебя и папу очень сильно, — написала под кадром в Instagram Федишин.

Подписчики присоединились к поздравлению, пожелав женщине всего наилучшего.

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Отметим, сама артистка сейчас принимает активное участие в благотворительных концертах. Недавно Федишин сказала, сколько денег для ВСУ собрала в Лиссабоне, а также на что именно потратят вырученные средства.