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На авто та генератори: Федишин сказала, скільки грошей для ЗСУ зібрала в Лісабоні

4 Вересня 2022, 17:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На авто та генератори: Федишин сказала, скільки грошей для ЗСУ зібрала в Лісабоні
Джерело: Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин розповіла, скільки грошей вдалося зібрати для ЗСУ на благодійній вечері в Лісабоні (Португалія). Також артистка сказала, куди витратить гроші.

Ірина зізналася, що їй удалося зібрати €35 800 (1 485 700 грн).

– За ці кошти буде закуплено автомобілі, генератори та інші необхідні речі, які вирушать до наших захисників на передову. Дякую за організацію благодійної асоціації Golden Trident та асоціації Help UAPT. Разом до перемоги, – написала Ірина.

Варто зазначити, що з початку війни Федишин займалася волонтерством в Україні, проте згодом вирушила за кордон, щоб давати благодійні концерти та збирати кошти для ЗСУ.

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Теги
Ірина Федишин Благодійність ЗСУ Концерт
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