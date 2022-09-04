Співачка Ірина Федишин розповіла, скільки грошей вдалося зібрати для ЗСУ на благодійній вечері в Лісабоні (Португалія). Також артистка сказала, куди витратить гроші.

Ірина зізналася, що їй удалося зібрати €35 800 (1 485 700 грн).

– За ці кошти буде закуплено автомобілі, генератори та інші необхідні речі, які вирушать до наших захисників на передову. Дякую за організацію благодійної асоціації Golden Trident та асоціації Help UAPT. Разом до перемоги, – написала Ірина.

Варто зазначити, що з початку війни Федишин займалася волонтерством в Україні, проте згодом вирушила за кордон, щоб давати благодійні концерти та збирати кошти для ЗСУ.