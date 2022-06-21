Співачка Ірина Федишин стала свідком астрономічного явища в небі над Іспанією.

В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому показала невідомі літаючі об’єкти. Можливо, це був метеоритний дощ.

– Вночі над Іспанією у небі пролетіло щось неймовірне. Від побаченого я була шокована, – написала Федишин.

Виконавиця зізналася: побачила б таке в Україні, бігла б у сховище, думаючи, що це фосфорні бомби.

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– Коли я дивилася в небо, у мене були такі думки в голові, що, може, це якісь бомби? Але, стоп… Які бомби, це Іспанія. Встигла схопити телефон та зняти. Це було дуже вражаюче! Як ви думаєте, що це? Можливо, метеоритний дощ? – поцікавилася Ірина в підписників.

Користувачі мережі теж зацікавилися незвичайним явищем і залишили свої припущення щодо того, що це могло бути. Не обійшлось і без жартів.