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Ангели поспішають до нас на допомогу: Ірина Федишин побачила незвичайне явище у небі Іспанії

21 Червня 2022, 12:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ангели поспішають до нас на допомогу: Ірина Федишин побачила незвичайне явище у небі Іспанії
Джерело: Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин стала свідком астрономічного явища в небі над Іспанією.

В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому показала невідомі літаючі об’єкти. Можливо, це був метеоритний дощ.

– Вночі над Іспанією у небі пролетіло щось неймовірне. Від побаченого я була шокована, – написала Федишин.

Виконавиця зізналася: побачила б таке в Україні, бігла б у сховище, думаючи, що це фосфорні бомби.

Зараз дивляться

– Коли я дивилася в небо, у мене були такі думки в голові, що, може, це якісь бомби? Але, стоп… Які бомби, це Іспанія. Встигла схопити телефон та зняти. Це було дуже вражаюче! Як ви думаєте, що це? Можливо, метеоритний дощ? – поцікавилася Ірина в підписників.

Користувачі мережі теж зацікавилися незвичайним явищем і залишили свої припущення щодо того, що це могло бути. Не обійшлось і без жартів.

  • Це в Україну слідує лендліз.
  • НЛО.
  • Чекати на новий штам коронавірусу?
  • Ілон Маск розважається.
  • Страшно на це дивитися у такий час для нас.
  • Це Бог із янголами спускається на землю, захищати Україну.
  • Це до нас летять прибульці для підписання вступу до міжгалактичної спілки.
  • Хотілося б вірити, що це від Бога якесь диво. Ніби ангели поспішають до нас на допомогу.
  • Це літаки. Вони в Іспанії кожні дві хвилини літають.
  • Комети, – пишуть у коментарях Федишин.
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Теги
Ірина Федишин небо
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