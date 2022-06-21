Співачка Ірина Федишин стала свідком астрономічного явища в небі над Іспанією.
В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому показала невідомі літаючі об’єкти. Можливо, це був метеоритний дощ.
– Вночі над Іспанією у небі пролетіло щось неймовірне. Від побаченого я була шокована, – написала Федишин.
Виконавиця зізналася: побачила б таке в Україні, бігла б у сховище, думаючи, що це фосфорні бомби.
– Коли я дивилася в небо, у мене були такі думки в голові, що, може, це якісь бомби? Але, стоп… Які бомби, це Іспанія. Встигла схопити телефон та зняти. Це було дуже вражаюче! Як ви думаєте, що це? Можливо, метеоритний дощ? – поцікавилася Ірина в підписників.
Користувачі мережі теж зацікавилися незвичайним явищем і залишили свої припущення щодо того, що це могло бути. Не обійшлось і без жартів.
- Це в Україну слідує лендліз.
- НЛО.
- Чекати на новий штам коронавірусу?
- Ілон Маск розважається.
- Страшно на це дивитися у такий час для нас.
- Це Бог із янголами спускається на землю, захищати Україну.
- Це до нас летять прибульці для підписання вступу до міжгалактичної спілки.
- Хотілося б вірити, що це від Бога якесь диво. Ніби ангели поспішають до нас на допомогу.
- Це літаки. Вони в Іспанії кожні дві хвилини літають.
- Комети, – пишуть у коментарях Федишин.