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Софію Ротару хочуть позбавити майна в РФ і Криму

11 Квітня 2023, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Софія Ротару
Джерело: Софія Ротару

У РФ хочуть відібрати майно в української співачки Софії Ротару. Також без нерухомості артистку пропонують залишити і в тимчасово окупованому Криму. Причина – можлива підтримка ЗСУ.

Так, організація Ветерани Росії звернулася до Генпрокуратури та Слідчого комітету РФ. Ротару нібито продала одну з двох квартир у Криму, а зараз шукає покупців на готель Villa Sofia в Ялті. Також у неї є квартира в Москві. Про це пишуть росЗМІ.

– Майно Софії Ротару в нашій країні має бути ретельно перевірено на наявність порушень законодавства. Для цього необхідно провести ретельну перевірку на придбання й розпорядження майном відповідно до законодавства і виконання податкових зобов’язань. У разі виявлення порушень, ми повинні бути готові вжити рішучих заходів і конфіскувати все майно Софії Ротару на території Росії, – сказав голова організації Ільдар Резяпов.

Гроші від продажу конфіскованого майна він пропонує спрямувати “на соціальні потреби бідних верств населення нових регіонів РФ” і на підтримку добровольчих підрозділів, які воюють в Україні.

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Раніше ми писали про те, що Софія Ротару відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі. Співачці пропонували $100 тис. за те, щоб вона заспівала на приватній вечірці в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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