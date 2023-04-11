В РФ хотят отобрать имущество у украинской певицы Софии Ротару. Также без недвижимости артистку предлагают оставить и во временно оккупированном Крыму. Причина — возможная поддержка ВСУ.

Так, организация Ветераны России обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Ротару якобы продала одну из двух квартир в Крыму, а сейчас ищет покупателей на гостиницу Villa Sofia в Ялте. Также у нее есть квартира в Москве. Об этом пишут росСМИ.

— Имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. Для этого необходимо провести тщательную проверку на приобретение и распоряжение имуществом в соответствии с законодательством и выполнение налоговых обязательств. В случае обнаружения нарушений, мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать все имущество Софии Ротару на территории России, — сказал председатель организации Ильдар Резяпов.

Деньги от продажи конфискованного имущества он предлагает направить “на социальные нужды бедных слоев населения новых регионов РФ” и на поддержку воюющих в Украине добровольческих подразделений.

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Ранее мы писали о том, что София Ротару отказалась выступать перед россиянами на корпоративе. Певице предлагали $100 тыс. за то, чтобы она спела на частной вечеринке в Объединенных Арабских Эмиратах.