Співачка Софія Ротару відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі. Їй пропонували $100 тис. за те, щоб вона заспівала на приватній вечірці в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як розповіла модель із країни-агресора Анна Калашникова росЗМІ, її забезпечені друзі влаштовували день народження. На своєму святі вони хотіли бачити й українську співачку, але та навідріз відмовилася, навіть незважаючи на кругленьку суму.

Калашникова додала, що Ротару пропонували корпоративи і в грудні, але виступати вона не готова.

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– Вона не в настрої, через ситуацію, що відбувається, повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй і в грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися, – додала громадянка країни-агресора.

Варто зазначити, що Софія Ротару хоч і не виступала з відкритою заявою з приводу того, що відбувається, проте своїми постами в Instagram дає зрозуміти, що залишається з народом України. Вона гостро та болісно реагує на всі трагічні події, які приносять російські окупанти нашій країні.

Також відомо, що співачка займається благодійністю.