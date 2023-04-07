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Підозрюють у допомозі ЗСУ: прокуратура РФ взялася за Валерія Меладзе

7 Квітня 2023, 16:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Валерий Меладзе
Джерело: Валерій Меладзе

У Росії вирішили перевірити співака Валерія Меладзе, а саме – чи не допомагає він армії України.

Так, генпрокуратура РФ доручила прокуратурі Москви перевірити можливе фінансування артистом ЗСУ. Про це пишуть росЗМІ.

Ініціатором цього виступив керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. За його словами, Меладзе не раз висловлювався про повномасштабну війну з критикою, ба більше, він навіть сказав Слава Україні під час корпоративу в Дубаї, що зняли на відео.

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Позиція артиста залишається для всіх загадкою. То він говорить Слава Україні, а на початку повномасштабного вторгнення взагалі висловився проти нього, то уникає запитань про країну, в якій прожив багато років.

Так, наприклад, нещодавно Валерія Меладзе помітили на відпочинку в Куршевелі з представниками російської еліти. Там опинилися українські журналісти, які спробували дізнатися, як йому відпочивається, поки РФ бомбить Україну.

Артист знітився і спробував піти з кадру, так і не прокоментувавши свою позицію. Висновок один – він досі намагається всидіти на двох стільцях, що, очевидно, йому не вдасться.

Теги
Валерій Меладзе Генеральна прокуратура Росії
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