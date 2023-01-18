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Софія Ротару відреагувала на авіакатастрофу у Броварах: Серце розривається

18 Січня 2023, 14:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на авіакатастрофу у Броварах 18 січня. Так, артистка поділилася своїми емоціями в Instagram.

Так, Ротару опублікувала у Stories картинку із зображенням білого вертольота на чорному тлі. Навколо літального апарату червоний туман. Поверх малюнку артистка додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Ротару

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– Бровари. 18.01.23, – коротко підписала Софія знімок.

Нагадаємо, що вранці 18 січня сталася авіакатастрофа у Броварах. Внаслідок падіння вертольота є загиблі. Серед них – керівництво МВС, у тому числі й керівник міністерства Денис Монастирський.

Не лише Ротару висловилася про трагедію – українські зірки також відреагували на падіння вертольота. Так, вшанували пам’ять загиблих та закликали українців триматися Григорій Решетнік, Андрій Бєдняков, Алекс Тапольський, Сабіна Мусіна, Анатолій Анатоліч, Леся Нікітюк та багато інших.

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Щодо Ротару, то вона активно реагує на різні події в Україні. Нехай і у своїй манері вона не пропускає жодного інциденту. Нещодавно співачка відреагувала на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі.

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Бровари Софія Ротару
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