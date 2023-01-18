Софія Ротару відреагувала на авіакатастрофу у Броварах: Серце розривається

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на авіакатастрофу у Броварах 18 січня. Так, артистка поділилася своїми емоціями в Instagram.

Так, Ротару опублікувала у Stories картинку із зображенням білого вертольота на чорному тлі. Навколо літального апарату червоний туман. Поверх малюнку артистка додала емодзі у вигляді розбитого серця.

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– Бровари. 18.01.23, – коротко підписала Софія знімок.

Нагадаємо, що вранці 18 січня сталася авіакатастрофа у Броварах. Внаслідок падіння вертольота є загиблі. Серед них – керівництво МВС, у тому числі й керівник міністерства Денис Монастирський.

Не лише Ротару висловилася про трагедію – українські зірки також відреагували на падіння вертольота. Так, вшанували пам’ять загиблих та закликали українців триматися Григорій Решетнік, Андрій Бєдняков, Алекс Тапольський, Сабіна Мусіна, Анатолій Анатоліч, Леся Нікітюк та багато інших.

Щодо Ротару, то вона активно реагує на різні події в Україні. Нехай і у своїй манері вона не пропускає жодного інциденту. Нещодавно співачка відреагувала на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі.