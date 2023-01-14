София Ротару отреагировала на ракетный удар по жилому дому в Днепре

Народная артистка Украины и эстрадная певица София Ротару отреагировала на масштабный ракетный обстрел российской армии по городам Украины. В частности, днем 14 января ударили по жилому дому в Днепре.

Ротару опубликовала фотографию с места ракетного удара в Днепре, на котором можно увидеть, что целый подъезд здания, где жили мирные люди, уничтожен дотла, и написала сегодняшнюю дату.

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По последним данным, известно о пяти погибших и почти 60 раненых, среди которых 12 детей, в результате ракетного удара по Днепру.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, силам ПВО удалось сбить 25 из 38 ракет различного типа, среди которых крылатые Х-101/Х-555 и Калибр.