Вранці 18 січня у Броварах Київської області поряд із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. На борту було дев’ять осіб, включно з найвищим керівництвом МВС – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Станом на 13:10 загиблих 16 осіб, серед яких троє дітей. 30 людей (12 неповнолітніх) отримали поранення. Не встигла Україна відійти від трагедії у Дніпрі, як сталася інша. Громадяни нашої країни висловлюють співчуття сім’ям усіх загиблих, селебриті не є винятком.

Реакція зірок на трагедію у Броварах 18 січня – в матеріалі.

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Телеведучий Григорій Решетнік звернувся до Бога, попросивши його повернутись обличчям до України.

– Ми вже доволі натерпілися і спокутували провини. Дай сил нам перемогти, – написав він.

Дружина Григорія Христина Решетнік висловила співчуття рідним загиблих.

– Боже. Бровари. Чому саме дитячий садок? Чому саме діти? – написала вона в Instagram-stories.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук наголосив, що особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей. Також він сказав, що для нього це особиста трагедія, оскільки він добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна.

– За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис та Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже тяжка втрата. Вічна пам’ять усім загиблим! – написав Вакарчук.

Ведучий Андрій Бєдняков також не став багатословити, зазначивши, що падіння вертольота в Броварах – жах.

– Трагедія у Броварах… Це жах. Співчуття сім’ям загиблих. Щось 2023 не дуже почався, – написав він.

Головний герой Холостяка 12 Алекс Топольський наголосив, що дуже боляче дивитися на кадри трагедії.

– Ще одна трагедія для України… Дуже боляче дивитися ці кадри, – сказав він.

Бізнес-вумен Сабіна Мусіна одразу ж поцікавилася, чим вона може допомогти постраждалим.

– Бровари. Я не знаю, як вас підтримати. Як ви? Як я можу допомогти? Загинули діти. Діти, яким було три роки та 33 – їх більше немає. Страшний біль втрати, – написала Сабіна.

Актор Тарас Цимбалюк зазначив, що вже відомо про 18 загиблих, серед яких є діти.

Ведучий Анатолій Анатоліч зазначив, що до таких новин звикнути неможливо, наголосивши, що пропускає їх через себе.

– Чи пропускаю я ці смерті дітей у Дніпрі, Броварах, у кожному місті України через себе? Так. Я батько трьох. Мої діти такі самі, як ці малюки, які ні в чому не винні, – сказав він.

Шоумен зазначив, що варто продовжувати жити далі, допомагати одне одному та підтримувати.

– Бровари, тримайтеся. Ми разом. Ми всі зараз Дніпро, Бровари, Кривий Ріг, Маріуполь, Мар’їнка, – наголосив Анатолій Анатоліч.

Телеведуча Леся Нікітюк також висловила співчуття сім’ям загиблих.

– Це біль, і все… Як же так, – написала вона.

Співачка Настя Каменських поділилася постом президента України Володимира Зеленського, де він висловився про трагедію.

– Жахлива трагедія. Невимовний біль, – зазначила виконавиця.

Співачка Оля Цибульська сказала, що у суботу в неї запланований благодійний концерт, до якого треба якось готуватись, адже вона дала обіцянку.

– Я не пам’ятаю ні мелодії, ні слів. Валянки тільки й чекають, що ми зламаємось. Господи, дай нам усім сил, – наголосила артистка.

Співачка Софія Ротару оприлюднила картинку, на якій зображено гвинтокрил, що падає, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

– Бровари. 18.01.23, – написано на ній.

Переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька наголосила, що її серце знову розірвалося на шматочки.

– Зайшла в новини… Моє серце знову розірване на шматки. Боже, за що нам це все, – написала модель.

Все, що відомо про авіакатастрофу в Броварах – читайте на Фактах ICTV.