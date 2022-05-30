Пропутінська ведуча Сніжана Єгорова прокоментувала слова своєї доньки, акторки Стасі Ровінської, яка розповіла про розмови з матір’ю.

Так, Єгорова, яка підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, запропонувала в заголовках ЗМІ називати Стасю Павликом Морозовим. Себе Сніжана назвала бояринею Морозовою.

У Telegram-каналі Єгорова оприлюднила скріншоти зі статтями українських ЗМІ, заявивши, що їхні заголовки – нудні. А також порадила звернути увагу на інші проблеми у країні.

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– Краще зверніть увагу на своїх “патріотичних патріотів”, які бабло на армію збирають-збирають, по всьому світу вже покаталися як колобки, а в армії як нічого не було, так і немає, – написала Сніжана.

Також вона висміяла слова доньки про те, що найбільшим покаранням для неї буде повний ігнор.

– І ще, якісь заголовки нудні! Пропоную писати так: Донька боярині Морозової – Павлик Морозов розповіла, як мати вивозила зерно з країни вранішнього сонця та варила на сніданок яйця своїх колишніх чоловіків. Так буде більше схоже на правду, – зазначила Єгорова.

Раніше Стася Ровінська розповіла про стосунки зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою. Вона зізналася, що вони заблокували одне одного в соцмережах.

Також Стася зізналася, що з початком повномасштабної війни написала мамі, проте підтримки не отримала.

Ба більше, Ровінська припустила, що за висловлювання Єгорової проти України можуть платити, оскільки іншого пояснення вона не може знайти.

Фото: Сніжана Єгорова