Пропутинская ведущая Снежана Егорова прокомментировала слова своей дочери, актрисы Стаси Ровинской, рассказавшей о разговорах с матерью.

Так, поддерживающая политику президента РФ Владимира Путина Егорова предложила в заголовках СМИ называть Стасю Павликом Морозовым. Себя же Снежана назвала боярыней Морозовой.

В Telegram-канале Егорова обнародовала скриншоты со статьями украинских СМИ, заявив, что их заголовки — скучные. А также посоветовала обратить внимание на другие проблемы в стране.

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— Лучше обратите внимание на своих “патриотичных патриотов”, которые бабло на армию собирают-собирают, по всему миру уже покатились как колобки, а в армии ничего как не было, так и нет, — написала Снежана.

Также она высмеяла слова дочери о том, что самым большим наказанием для нее будет полный игнор.

— И еще, как-то заголовки скучноваты! Предлагаю писать так: Дочь боярыни Морозовой — Павлик Морозов рассказала, как мать вывозила зерно из страны всегда восходящего солнца и варила на завтрак яйца своих бывших мужей. Так будет больше похоже на правду, — отметила Егорова.

Ранее Стася Ровинская рассказала об отношениях со своей мамой Снежаной Егоровой. Она призналась, что они заблокировали друг друга в соцсетях.

Также Стася призналась, что с началом полномасштабной войны написала маме, однако поддержки не получила.

Более того, Ровинская предположила, что за высказывания Егоровой против Украины могут платить, поскольку другого объяснения она найти не может.

Фото: Снежана Егорова