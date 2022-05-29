Українська телеведуча Стася Ровінська розповіла про стосунки зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою, яка підтримувала президента РФ Путіна.

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк Стася зізналася, що вони заблокували одна одну у всіх соціальних мережах. За словами телеведучої, на початку повномасштабної війни вона написала Єгоровій, проте жодної підтримки у відповідь не отримала.

– Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі, мій син плакав і спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військових об’єктах стріляють. Тут всюди стріляють. Тоді вона відповіла щось типу: Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть. Це вона своїм родичам таке відповіла, – згадала Стася.

Ровінська досі не може змиритися з тим, що її мама підтримує війну в Україні та називає звірства в Бучі фейком. Стася припустила, що за всі проросійські висловлювання Єгоровій можуть платити.

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