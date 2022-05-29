Українська телеведуча Стася Ровінська розповіла про стосунки зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою, яка підтримувала президента РФ Путіна.
В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк Стася зізналася, що вони заблокували одна одну у всіх соціальних мережах. За словами телеведучої, на початку повномасштабної війни вона написала Єгоровій, проте жодної підтримки у відповідь не отримала.
– Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі, мій син плакав і спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військових об’єктах стріляють. Тут всюди стріляють. Тоді вона відповіла щось типу: Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть. Це вона своїм родичам таке відповіла, – згадала Стася.
Ровінська досі не може змиритися з тим, що її мама підтримує війну в Україні та називає звірства в Бучі фейком. Стася припустила, що за всі проросійські висловлювання Єгоровій можуть платити.
– Коли вона почала висловлюватися щодо війни, підтримувати політику Путіна і казати, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки… Або їй гроші платять за це, або… Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити.
Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто відверто бреше. Я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала, і бреше публічно. І ти розумієш, що це твоя мама, яка б вона там не була. Була якась надія, що я їй зателефоную, і вона якось отямиться, – сказала телеведуча.