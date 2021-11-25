Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася знімками з нової фотосесії. У кадрі артистка постала в сміливих образах.
На перших фото зірка взагалі з’явилася у відвертому вбранні. Її груди ледве прикривав відповідний аксесуар, який виднівся з-під піджака.
Також Огнєвіч позувала в чорному міні комбінезоні та колготках у сітку. Сама Злата зізналася, що результатами розкутої зйомки задоволена.
– Кожна зустріч – невипадкова. Я вірю в тяжіння людей і крутий результат, який виникає після нього, – написала вона в Instagram.
Також Холостячка сказала, що коли отримала пропозицію про зйомку, то, не роздумуючи сказала Так.
– Знаєте, як я себе тепер перевіряю? Закриваю очі і ловлю відчуття – якщо всередині відчуваю розширення, погоджуюсь чи беру “на подумати”. Якщо ж навпаки – все стискається, то навіть не розглядаю, – зізналася співачка.
Нові кадри Огнєвіч викликали захоплення в її фанатів, проте знайшлися й ті, хто дорікнув зірці в зайвому оголенні.
- Вогняна Огнєвіч.
- Вау! Супер!
- Навіщо оголюватися?
- Не варто було одягати цей пояс на груди, адже це лише підкреслило їхній розмір і дещо не на вашу користь, на жаль.
- Давно мріяв побачити такі фото!
- Дуже стильна зйомка.
- Сміливо.
- Ви просто неймовірна.
- Як приємно дивитись на дівчину з натуральною красою! Такою залишайся завжди! – Пишуть у коментарях Холостячки.
Раніше Злата Огнєвіч поділилася порадами для першого побачення з чоловіком. Співачка зазначила, що важливо ставити потрібні та правильні запитання, а також навела їхній приклад.