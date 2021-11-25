Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася знімками з нової фотосесії. У кадрі артистка постала в сміливих образах.

На перших фото зірка взагалі з’явилася у відвертому вбранні. Її груди ледве прикривав відповідний аксесуар, який виднівся з-під піджака.

Також Огнєвіч позувала в чорному міні комбінезоні та колготках у сітку. Сама Злата зізналася, що результатами розкутої зйомки задоволена.

– Кожна зустріч – невипадкова. Я вірю в тяжіння людей і крутий результат, який виникає після нього, – написала вона в Instagram.

Також Холостячка сказала, що коли отримала пропозицію про зйомку, то, не роздумуючи сказала Так.

– Знаєте, як я себе тепер перевіряю? Закриваю очі і ловлю відчуття – якщо всередині відчуваю розширення, погоджуюсь чи беру “на подумати”. Якщо ж навпаки – все стискається, то навіть не розглядаю, – зізналася співачка.

Нові кадри Огнєвіч викликали захоплення в її фанатів, проте знайшлися й ті, хто дорікнув зірці в зайвому оголенні.

Вогняна Огнєвіч.

Вау! Супер!

Навіщо оголюватися?

Не варто було одягати цей пояс на груди, адже це лише підкреслило їхній розмір і дещо не на вашу користь, на жаль.

Давно мріяв побачити такі фото!

Дуже стильна зйомка.

Сміливо.

Ви просто неймовірна.

Як приємно дивитись на дівчину з натуральною красою! Такою залишайся завжди! – Пишуть у коментарях Холостячки.

Раніше Злата Огнєвіч поділилася порадами для першого побачення з чоловіком. Співачка зазначила, що важливо ставити потрібні та правильні запитання, а також навела їхній приклад.