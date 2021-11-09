Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч зізналася, що іноді шанувальники присилають їй свої інтимні фото.

Зірка завжди перевіряє приватні повідомлення у соціальній мережі Instagram, тому нерідко натрапляє на досить дивні прояви своїх фанатів.

Злата не реагує на такі повідомлення, а відразу їх видаляє.

– Є нав’язливі прихильники, які люблять мені скидати свої оголені фото. Оскільки у нас є рекламні запити, то постійно доводиться перевіряти дірект. Але, в принципі, я вже навчилася розпізнавати, який лист відкривати не треба. Я одразу видаляю і кидаю в бан, – розповіла Злата.

Співачка навіть проаналізувала, коли такі світлини надсилають найчастіше.

– Є такий сезон загострення у психічно-нестабільних людей – це осінь та весна. І в такий сезон все це розпочиється: вірші, фото, якісь незрозумілі послання. Я ставлюся до цього з гумором і жодним чином не провокую цих людей, ніяк не реагую на ці прояви, – додала зірка.

У головної героїні Холостячки 2 досить велика аудиторія шанувальників, з якими у неї часто трапляються курйозні, а іноді й небезпечні ситуації.

Наприклад, Злату Огнєвіч два роки переслідував фанат, який одного разу напав на неї вночі. На щастя, зараз про маніяка нічого не чути, він зник і перестав тривожити зірку.